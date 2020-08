Alcalde Casanova anuncia descenso de la curva de contagios de COVID-19 en Maracaibo

La disciplina del pueblo maracaibero al acatar la cuarentena, el distanciamiento social y el uso del tapabocas, ha sido clave en el descenso de la curva de contagios de COVID-19 en Maracaibo, la cual se refleja en la disminución de pacientes activos en la ciudad.

El anuncio fue hecho por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, durante la transmisión realizada este viernes 21 de agosto por sus redes sociales, donde especificó que se cuentan en total 1.898 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y de estos, 837 pacientes se encuentran recuperados, mientras que las cifras por parroquias se mantienen estables en comparación a la semana pasada.

Casanova indicó que, muestra del descenso de casos, a falta de nuevos pacientes se han devuelto a sus propietarios los hoteles Gardenia, La Casona y El Rosal, los cuales funcionaron como hostales hospitalarios para el aislamiento y recuperación de 432 pacientes.

En cuanto a la capacidad de las áreas de cuidados intensivos, resaltó que el 50 por ciento de estos espacios se encuentra desocupado y a disposición de los pacientes que los necesiten.

El descenso en los casos de COVID-19, vislumbra la segunda semana de flexibilización para Maracaibo, la cual iniciará el lunes 24 de agosto y contará con la vuelta a la normalidad relativa en las instituciones bancarias, con las cuales se ha establecido contacto para el complimiento estricto de las medidas de prevención.

Recuperación de los servicios públicos

Durante la trasmisión, el alcalde Willy Casanova destacó el despliegue que semanalmente realiza la Dirección General de Servicios Públicos y la activación de las jornadas nocturnas con cuadrillas que atendieron las fugas de gas en los sectores Los Claveles, en la parroquia Cecilio Acosta; Villa Gris, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y Mara Norte, en la parroquia Juana de Ávila.

Igualmente recalcó la recuperación de la red de gas doméstico del sector Los Altos 1, parroquia Francisco Eugenio Bustamante y aseguró que, con la labor continua de la Alcaldía y sus trabajadores, pronto serán gasificados los sectores Hato Verde, El Rosario y San Agustín.

En este sentido, recordó la transformación de la inutilizada estación de servicio de gas vehicular Santa Fe en una estación secundaria para el gas doméstico, que mejora el suministro en las parroquias Cacique Mara y Chiquinquirá.

Por otro lado, Casanova expresó su satisfacción porque gracias a los casi 25 días continuos mejorando el servicio con labores en la Estación Estanque Redondo, llegó el agua a sectores de la parroquia Cristo de Aranza que tenían años sin el servicio.

Alcalde Casanova anuncia descenso de la curva de contagios de COVID-19 en Maracaibo was last modified: by

En : Noticias Nacionales