Alcalde Casanova entrega el primero de 470 módulos de Barrio Adentro I que rehabilitarán en Maracaibo

Dando cumplimiento al Plan de Reactivación Integral de la Misión Barrio Adentro I, este viernes 18 de septiembre el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó totalmente rehabilitado el primer Consultorio Médico Popular Los Haticos II, perteneciente a la red Barrio Adentro I, de 60 que serán atendidos en una primera etapa.

Esta recuperación se concretó a quince días de haberse iniciado la segunda fase de la rehabilitación total del sistema de salud en el municipio, que abarcará los 470 consultorios médicos populares que existen en la ciudad, dentro de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic).

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, estuvo acompañado de la directora de Salud Maracaibo, Lismar Rojas; el padrino de la parroquia Cristo de Aranza, Julio Rincón, y los candidatos por el Circuito 7, Nayary Linares y su suplente José Fleire.

Resaltó que este plan forma parte del compromiso asumido en la rendición de cuentas del año 2019 y debió iniciarse a principios de este año, pero la pandemia trastocó la planificación.

Ahora se está cumpliendo, con el fin de rescatar la visita de los médicos casa a casa, que es la esencia de Barrio Adentro I, por lo cual el alcalde anunció la incorporación de nuevos médicos para que renazca esta misión en Maracaibo.

La rehabilitación incluyó la recuperación de consultorios médicos, salas de espera, sistema eléctrico, la instalación de 5 aires de ventana, reparación de la infraestructura y trabajos de plomería.

También se dotó de cocina, nevera, lavadora y se activó un sistema de bombeo de agua potable.

