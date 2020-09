Alcalde Casanova entrega renovados módulos de Barrio Adentro en Luis Hurtado Higuera y Cacique Mara

El fortalecimiento del sistema de salud municipal avanza con la entrega este martes 22 de septiembre de dos módulos de Barrio Adentro I totalmente remodelados, que suman un total de cinco recuperados en menos de una semana por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Se trata de los consultorios médicos populares Mi Ángel y Nueva Venezuela, enclavados en las parroquias Luis Hurtado Higuera y Cacique Mara, respectivamente, los cuales fueron entregados por el alcalde Willy Casanova, quien tiene como meta recuperar los 470 consultorios que existen en la ciudad, mediante las direcciones municipales de Salud y de Mantenimiento de Infraestructuras de Salud.

La jornada de reinauguración de estos módulos se inició en el sector Jet Set 1 del barrio Integración Comunal, ubicado en la parroquia Luis Hurtado Higuera, donde el alcalde, acompañado por Jean Carlos Martínez, candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 8, destacó que la reactivación de Barrio Adentro implica mantener esta política, no solo en su recuperación física, sino con la incorporación de nuevos médicos, al trabajo en los consultorios y en la atención domiciliaria, para volver a la esencia de esta misión socialista.

En esa comunidad se comprometió para el próximo lunes 28 de septiembre a sustituir 7 transformadores dañados, que afectan el servicio eléctrico de la zona.

La agenda de trabajo del alcalde continuó en el barrio Nueva Venezuela, del sector Cañada Honda perteneciente a la parroquia Cacique Mara, donde junto a la aspirante a la Asamblea Nacional por el circuito 7, Nayarí Linares y su suplente, José Fleire, resaltó que los trabajos seguirán avanzando para la recuperación del sistema de salud municipal.

Los trabajos ejecutados en estos espacios de salud incluyen la rehabilitación de consultorios, sala de espera, recepción, baños y cuartos de descanso médico; se realizaron obras en los sistemas de suministro eléctrico y de agua potable, la climatización y entrega de cocina, lavadora y nevera.

