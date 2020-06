Con una capacidad de 22 camas y un espacio completamente climatizado e iluminado, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó la segunda fase de remodelación del Hospital de Niños de Veritas, que contempla el área de hospitalización ubicada en el primer piso de la institución.

El acto se realizó el martes 9 de junio, 24 dias después de haber puesto en funcionamiento la primera fase de rehabilitación de este centro de salud, que incluyó la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos más moderna de la región.

El Alcalde asistió acompañado de la primera combatiente y directora de Desarrollo Social, Selene Estrach; la directora del Sistema Municipal de Salud, Lismar Rojas; la directora General de Infraestructura, Alba Canquis y la directora del Hospital de Niños de Veritas, Neyla Soto.

El alcalde Willy Casanova destacó que la obra incluyó el reacondicionamiento del sistema de oxígeno y la reactivación de un sistema de climatización de 50 toneladas, que cubren toda el área de hospitalización, el cuarto de médicos y de enfermería.



El compromiso del Alcalde con la Dirección del hospital es continuar con una inversión destinada a reactivar los tres quirófanos de manera progresiva.

En su recorrido por el hospital, el alcalde Casanova reiteró que se han propuesto tener el mejor sistema de salud de Venezuela y que la punta de lanza es la rehabilitación del Hospital de niños de Veritas, que se une a la recuperación de los 25 Centros de Diagnóstico Integral, los ambulatorios y las tres maternidades que funcionan en la ciudad, donde se tiene prevista una inversión importante para recuperarlas.

NOTA DE PRENSA

ALCALDÍA DE MARACAIBO

Alcalde Casanova entregó segunda fase de remodelación del Hospital de Niños de Veritas was last modified: by

En : Gobierno