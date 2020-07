Alcalde Casanova: nuevas unidades reforzarán el transporte público de Maracaibo

«Nosotros asumimos un compromiso en la campaña electoral de resolver el problema de la movilidad y el esfuerzo se ha centrado en la reparación y en la adquisición de nuevas unidades, en este caso entregadas por el gobierno nacional, las adquiridas por el gobierno regional y el gobierno municipal, en el caso de BusMaracaibo, para resolver de forma estructural el transporte de nuestro pueblo».

Así lo expresó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, desde el mercado Las Pulgas, donde acompañó al gobernador del estado, Omar Prieto Fernández, en la entrega de 60 autobuses que vienen a reforzar el sistema de transporte público de la ciudad y de otros municipios ubicados en la Costa Oriental del Lago, Sur del Lago y Guajira.

La flota, que comprende el primer lote recibido, serán coordinadas por Metro de Maracaibo. Al respecto, el alcalde Casanova destacó la importancia de la incorporación de estas nuevas unidades a distintas rutas de la ciudad, bajo la dirección del Metro de Maracaibo que sirve de manera económica, accesible, con confort y seguridad la movilidad del pueblo maracaibero.

En ese sentido, exhortó a los usuarios a cuidar las unidades e igualmente se comprometió a cumplir con el mantenimiento de las mismas para que no se paralicen.

El gobernador Omar Prieto Fernández, informó que estos nuevos automotores para el transporte público fueron enviados por el presidente Nicolás Maduro a la entidad para continuar potenciando la capacidad de este servicio en el estado.

Detalló que este primer lote de autobuses va a atender rutas compartidas y el epicentro será el Metro de Maracaibo, donde tiene su sede Transzulia.

«Desde Maracaibo nos vamos a conectar con la Costa Oriental del Lago y con la zona Sur del Lago. Igualmente estos buses van a recorrer todo el trayecto de la zona metropolitana, Maracaibo, Mara, San Francisco, La Cañada. (…) Estos buses se incorporan desde ya a la batalla contra del COVID-19», manifestó Prieto.

