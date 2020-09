Alcalde Casanova: venciendo las dificultades estamos recuperando los servicios públicos de Maracaibo

Por: María Arellano.

Oficina de Comunicación e Información.

Enfrentando cada contratiempo logístico y haciendo todo el esfuerzo posible, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo trabaja incansablemente por recuperar los servicios públicos y mejorar el sistema municipal de salud, en medio de la coyuntura provocada por la pandemia de coronavirus.

Así lo expresó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, durante la transmisión en vivo por sus redes sociales realizada la noche del viernes 18 de septiembre, al recalcar que gracias a los recursos recaudados por la municipalidad, han logrado invertir en maquinarias, herramientas, equipos y vehículos para fortalecer a los entes que ejecutan las labores de servicios públicos y de salud en la ciudad.

«Estamos complacidos porque el esfuerzo es grande y se ven los resultados: en medio de esta crisis, invertimos en la compra de tres camiones compactadores de basura completamente nuevos», informó Casanova.

Con estas tres unidades suman 35 camiones adquiridos por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo hasta la fecha. Para la semana entrante se incorporarán cinco más a la flota, para un total de 40, lo que ha permitido romper la cadena de alquileres que se mantenía en gestiones anteriores.

Al referirse a las obras de servicios públicos, destacó que una de las más bonitas y gratificantes es la de devolverle el gas doméstico a familias con 25 años sin el servicio, pues significa quitarle el gasto de la bombona y garantizarles un suministro eficiente.

También aseguró que se pondrá énfasis en iluminar las principales avenidas y corredores viales de las parroquias del municipio.

Recuperación de módulos de Barrio Adentro

Continuando con la meta de fortalecer los consultorios médicos de Barrio Adentro, Casanova informó que este viernes 18 de septiembre se entregó listo el primer módulo totalmente rehabilitado en la parroquia Cristo de Aranza.

La ciudad cuenta con 470 consultorios médicos populares en el municipio y la meta es recuperarlos todos, tanto en infraestructura como en la incorporación de nuevos médicos, para atender a las familias maracaiberas.

Todos a la Rodada por la Convivencia

Durante la transmisión, el alcalde Willy Casanova anunció que participará en la Rodada por la Convivencia Ciudadana, a efectuarse este domingo 20 de septiembre desde la Plaza de la República hasta el Jardín Botánico.

En ese sentido, invitó a ciclistas y a la comunidad en general a asistir al Jardín Botánico para que participen con sus opiniones y sugerencias en la primera consulta pública de la ordenanza municipal Convivencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad de Maracaibo.

