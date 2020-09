Alcalde de Maracaibo activó tanque australiano para surtir de agua a familias indígenas de Venancio Pulgar

Por: Candy Valbuena

Dirección de Comunicación e Información

Tras una semana de un arduo trabajo de instalación, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, puso en funcionamiento el tanque australiano en el sector Sobre La Misma Tierra, parroquia Venancio Pulgar, favoreciendo a 437 familias indígenas que ahora disponen de 45 mil litros de agua para satisfacer sus necesidades primarias.

Al abrir la tubería que conecta con el tanque y en presencia de la comunidad que celebró el primer chorro de agua, el Alcalde resaltó la política de acuerdos desarrollada por el Gobierno Nacional junto a la Unicef y la Alcaldía Bolivariana que benefician al pueblo maracaibero.

El tanque instalado en tiempo récord, recibirá agua dos veces por semana, a través de camiones súper cisternas dotados por el Ejecutivo nacional, por lo que Casanova instó a los representantes de la comunidad a ser responsables y administrar el recurso para que llegue a todas las familias.

Felicitó las labores desarrolladas por las cuadrillas territoriales de hombres y mujeres que hicieron posible la obra civil, que consistió en el vaciado de losa, pintura e instalación del tanque australiano. «Esto es sagrado, la comunidad tiene que cuidarlo como la niña de sus ojos, esta es el agua para nuestros niños y toda la familia», indicó Casanova.

De igual manera mencionó la importancia de recuperar la Asamblea Nacional, con la fórmula del candidato Fidel Madroñero y Misleidy Mengual, pues las sanciones impuestas afectan al pueblo y hay que ganar la batalla con trabajo y obras, refirió.



El titular municipal de Aguas, Richard Guanipa, anunció que en los próximos días serán inaugurados otros tres tanques australianos en la comunidad El Chaparral, parroquia San Isidro; en el barrio San Juan, parroquia Idelfonso Vázquez, y en la comunidad Hato Cardón, parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Eliana González, organizadora del PSUV en la parroquia Venancio Pulgar, manifestó que los líderes de calle serán los encargados del abastecimiento de agua a cada familia, «esto es sentido de pertenencia de la comunidad, hoy bendecida con el agua, esto forma parte de grandes logros para el oeste, este tanque fue construido de la mano con el poder popular».

Alcalde de Maracaibo activó tanque australiano para surtir de agua a familias indígenas de Venancio Pulgar was last modified: by

En : Gobierno