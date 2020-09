Alcalde de Maracaibo activó tercer tanque australiano para beneficiar a familias indígenas

El tercero de cinco tanques que se instalarán en sectores de la ciudad que no cuentan con abastecimiento de agua por tubería, fue activado este viernes 25 de septiembre por el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova , en el sector El Chaparral, de la parroquia San Isidro, para beneficiar a 325 familias de la etnia wayúu.

La colocación de estos tanques, con capacidad de 45 mil litros, se realiza a través de la Dirección general de Servicios Públicos y la Dirección de Aguas de la Alcaldía de Maracaibo, en convenio con la Unicef. El primer tanque fue instalado en el sector Sierra Nevada de la parroquia San Isidro, el pasado 23 de abril; mientras que el segundo fue ubicado en la comunidad Sobre La Misma Tierra, de la parroquia Venancio Pulgar, el pasado martes 23 de septiembre.

Al poner en marcha el segundo tanque situado en la parroquia San Isidro, el alcalde Casanova manifestó que en medio de un esfuerzo incansable, el ayuntamiento trabaja para llevar soluciones a familias indígenas, que por años han estado desasistidas, así como a todos los hogares maracaiberos.

Destacó que el abastecimiento de los tanques, se realiza a través de camiones supercisternas dos veces por semana y que aunque no es una solución definitiva ni estructural al problema, significa quitarle de encima una carga a la familia.

Jean Carlos Martínez, candidato por el Circuito 8 a la Asamblea Nacional, manifestó el apoyo brindado a las comunidades más necesitadas, en tiempos de guerra económica.

«San Isidro también es Maracaibo y merece ser atendida, porque amor con amor se paga», exclamó al indicar que el pueblo wayúu de San Isidro sabrá administrar el recurso del agua, para que el beneficio llegue a todos los hogares.

El titular municipal de Aguas, Richard Guanipa, informó que en próximas fechas serán activados los tanques en el sector Hato Cardón, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y en la comunidad San Juan, de Idelfonso Vásquez.

Recordó que trabajan en un plan para el mejoramiento del servicio hídrico en la ciudad, que implica la reparación y sustitución de válvulas, reparación de fugas, adecuaciones en estaciones de bombeo, suministro de agua por cisternas y estos tanques permanentes para el beneficio de las comunidades más necesitadas.

José Montiel, líder de la comunidad El Chaparral, al agradecer el apoyo, resaltó que siempre estuvieron desasistidos por los gobiernos municipales anteriores; mientras que en la gestión actual se sienten dignificados, especialmente con el acceso al agua, logrado en medio de la pandemia y de la guerra económica.

