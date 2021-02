Alcalde de Maracaibo adjudicó una sede al Centro de Atención Integral a Personas con Autismo

Luego de permanecer 30 años sin sede propia, este lunes 8 de febrero el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, le adjudicó un espacio propio al Centro de Atención Integral a Personas con Autismo (CAIPA), que atiende a 134 niños, niñas y adolescentes de 3 a 15 años con algún Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La firma del documento de propiedad de la fundación CAIPA, fue calificada por el alcalde Casanova como un acto de justicia social para una fundación hermosa movida por causas nobles.

La nueva sede se encuentra en la Quinta Logos, en la Urb. Irama de la parroquia Juana de Ávila, donde se adecuaron áreas con materiales e inmuebles por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, luego de confirmarse su capacidad para cumplir funciones como un área de protección social.

En el acto de entrega Casanova extendió su agradecimiento al síndico procurador de Maracaibo, Joon Labarca, quien fue nombrado padrino permanente del CAIPA, pues no solo facilitó la reciente adquisición de la propiedad, sino que será el encargado de mantenerla dotada y hermosa.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Social, Selene Estrach, recordó que el CAIPA ha venido cumpliendo sus funciones en espacios prestados desde su fundación en 1991 y que, a través del Plan Maracaibo para su Gente, hoy es posible entregar la propiedad de esta nueva sede.

“Es importantísimo que este tipo de experiencias se multipliquen en la ciudad, pues son espacios para atender a las personas con necesidades especiales y son fundamentales para una ciudad justa”, expresó Estrach.

La directora describió que al centro se le rehabilitaron las áreas internas y externas, incluyendo la adecuación de las salas de baño, pintura en general y la instalación de tanques para almacenar agua potable. También se diseñó el área de recreación y un huerto agronómico.

Además de sus 4 aulas de clase, cuenta con un salón de psicopedagogía, uno de psicología y uno de usos múltiples. Fue dotado con inmuebles, entre ellos 30 mesas y 30 sillas, 5 escritorios y 5 pizarras acrílicas, una nevera, 2 cocinas, 6 aires acondicionados y materiales escolares, didácticos y artísticos.

Cabe señalar que el CAIPA se encuentra adscrito al Ministerio para la Educación. Allí se diseña, supervisa, evalúa y cumple con las políticas administrativas de atención a las personas con autismo y 21 personas componen su cuerpo docente, obrero y administrativo.

La representante Aura Luna expresó su alegría y emoción por conocer los nuevos espacios donde su hijo será atendido, y recalcó la emoción que pudo percibir en la cara del infante al ingresar a la sede.

Periodista: María Arellano.

Oficina de Comunicación e Información

