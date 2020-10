Alcalde de Maracaibo decretó la avenida 5 de Julio como una ciclovía emergente

Tomando como escenario la intersección con la avenida Bella Vista, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, firmó este lunes 12 de octubre el decreto 0120-2020 que convierte a la avenida 5 de Julio en una ciclovía emergente, ante la mirada de decenas de ciclistas y transeúntes que celebraron la medida que permite la sana recreación de este espacio de manera segura.

El decreto establece el cierre de la emblemática arteria vial para el disfrute de usuarios y usuarias en horario de 5:00 p. m. a 7:30 p.m, en un recorrido de 10 kilómetros, desde la avenida El Milagro hasta la plaza Indio Mara.

Casanova recorrió la avenida en su bicicleta, acompañado de la primera combatiente y directora general de Desarrollo Social, Selene Estrach; el director general de la alcaldía de Maracaibo, César Garrido y la presidenta del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imdeprec), Heidi Carolina Molero.

«Este es un decreto para el uso y disfrute del bulevar 5 de Julio, que fue tomado pacíficamente por los habitantes de los alrededores, en medio de la cuarentena, y espontáneamente lo fueron ocupando para manejar la bicicleta, patinar y caminar en familia. Nos correspondió ordenar y regular su uso para el disfrute de todos”, señaló la autoridad municipal tras la firma.

Explicó que se ordenó el cierre de 23 de las 28 intersecciones de la avenida, dejando cinco abiertas con control policial, para atravesar la ciudad en sentido norte sur y viceversa. «Todo el bulevar contará con el acompañamiento de 140 funcionarios de cinco cuerpos de policía y seguridad, que de lunes a sábado estarán dispuestos para hacer cumplir este decreto”, afirmó el alcalde.

Por su parte, Heidi Carolina Molero detalló que en el Imdeprec se elabora una normativa alineada con el decreto, para que se pueda tener una sana convivencia en el uso de este espacio, tanto por parte de quienes lo disfrutan como de quienes viven y trabajan en la zona.

Molero agregó que también establecerán medidas de protección como el uso del casco y del tapaboca, definición y demarcación de un carril para ciclistas y patinadores y otro espacio para peatones, con el fin de que el flujo constante de usuarios no ponga en riesgo la seguridad de nadie.

El decreto está enmarcado en la ordenanza sobre Convivencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad, que el pasado 20 de septiembre fue sometido a la primera consulta pública en el Jardín Botánico. En ese entonces el alcalde anunció que se emitiría este decreto para proteger a los ciclistas, patinadores y peatones en 5 de Julio, mientras culmina el proceso de aprobación de la ordenanza.

