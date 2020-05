Alcalde de Maracaibo entregó ambulancia recuperada al Inass en el Día del Adulto Mayor

Como parte de la celebración del Día del Adulto Mayor, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó una ambulancia totalmente recuperada que prestará servicio a los abuelos y abuelas que residen en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), con sede en la avenida Milagro Norte.

La entrega se realizó este viernes 29 de mayo, durante un agasajo especial a los adultos mayores en su día, donde el alcalde Casanova, en compañía del director general ejecutivo, César Garrido, compartió con todo el personal de la institución.

Casanova informó que a la recuperación de esta ambulancia, se adiciona la entrega de sillas de ruedas, de 50 bolsas de alimentos, que se otorgan de forma mensual, y de 100 kilogramos de pescado.

Igualmente se realizó una nueva jornada de saneamiento de los espacios, a través del Plan Nacional de Desinfección, donde participaron 50 funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de Maracaibo y Servicios Públicos del ayuntamiento maracaibero.

«El objetivo general es la atención de los adultos mayores y el específico es combatir el COVID-19 en los espacios residenciales de los adultos mayores. Desde que llegamos al gobierno municipal venimos trabajando para mejorar la calidad de vida en este espacio», expresó Casanova.

En ese sentido, el Alcalde reiteró su compromiso con los adultos mayores, quienes con su experiencia, cultura e historia, motivan para continuar trabajando por el renacer de Maracaibo.

«Nosotros estamos en pleno batallar por garantizar que esta ciudad renazca y se ponga reluciente, por ello tenemos que venir a buscar en ustedes el conocimiento y la experiencia de lo vivido», acotó.

El abuelo Douglas Acosta aprovechó para agradecer al alcalde maracaibero recitando el poema El Regionalista, de José Chiquinquirá Rodríguez.

