Alcalde de Maracaibo entregó la Calle 72 totalmente reacondicionada

Espacios identificados, coloridos, agradables y funcionales son los que ahora identifican a la Calle 72, con la recuperación integral que recibió por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, con el apoyo de la Misión Venezuela Bella (MVB).

La entrega de esta icónica vía totalmente remodelada la realizó el alcalde bolivariano, Willy Casanova, el miércoles 27 de mayo, en compañía de la directora regional de Obras Públicas, Karla Oberto; Robinson Rojas, responsable de la MVB y el director de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y el director de Protección Civil Zulia, Ramón Mavarez.

Asimismo, lo acompañaron César Garrido, director general de la Alcaldía de Maracaibo; Alba Canquis, directora general de Infraestructura y Jessy Gascón, presidenta del Concejo Municipal.

Casanova recalcó el trabajo conjunto de la Alcaldía y la Gobernación para que, en medio de la pandemia de COVID-19 y con todas las medidas de seguridad, se concluyera el embellecimiento de esta parte de la ciudad, que también fue objeto del Plan Nacional de Desinfección para prevenir el coronavirus.

El burgomaestre describió las labores, destacando la aplicación de más de 2 mil 500 toneladas de mezcla asfáltica caliente, 12 km de demarcación vial y 8 km de brocales pintados, 6 mil ojos de gatos colocados y 84 luminarias sustituidas con nuevas fotoceldas y cableado.

También señaló las obras de embellecimiento ambiental como la siembra de 150 plantas ornamentales y la realización de un mural de 79 metros cuadrados con los colores vibrantes típicos del municipio, de la mano del artista Félix Calzadilla.

Igualmente resaltó que las 20 bocas de visita fueron reacotadas para el manejo de las aguas servidas y los trabajos de mantenimiento a las redes de agua potable y de gas, así como la reconexión del servicio en los comercios que lo solicitaron.

Alba Canquis destacó que las labores se extendieron por toda la Calle 72, lo que genera aproximadamente 40 mil beneficiados entre comerciantes, habitantes y transeúntes de esta vía.

Canquis detalló que la Calle 72 recorre las parroquias Olegario Villalobos, Juana de Ávila y Chiquinquirá, y que el 80 % del espacio los constituyen comercios. “Es muy importante apoyar al sector comercial y darles a los maracaiberos espacios para transitar con dignidad”, indicó la directora.

Intervención de la avenida Goajira

El alcalde bolivariano, Willy Casanova, anunció que iniciará la gran intervención de la avenida Goajira este lunes 1 de junio, que abarcará desde la sede del Comando de Zona N°11 (antiguo Core 3 de la Guardia Nacional Bolivariana) hasta la Plaza de Todos.

Casanova recordó que las labores continúan en la Curva de Molina, en la parroquia San Isidro, la avenida Fuerzas Armadas y la avenida Los Haticos, para que se unan a las principales vías del municipio ya transformadas como lo son Delicias, Cecilio Acosta, 5 de Julio y ahora la Calle 72.

NOTA DE PRENSA ALCALDÍA

