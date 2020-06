Alcalde de Maracaibo: «Hay coronavirus en las 18 parroquias de la ciudad»

NOTA DE PRENSA

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, aseguró este viernes 19 de junio que en las 18 parroquias del municipio se registran casos de coronavirus, por lo que anunció que a partir del lunes extremarán la cuarentena con el apoyo de la fuerza policial tanto municipal como regional.

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Casanova informó que a la fecha tienen 300 casos confirmados provenientes del mercado Las Pulgas, cuyo foco se ha expandido por varios estados del país, y cerca de 600 casos que han resultado positivos en las pruebas rápidas, los cuales esperan su confirmación a través de la prueba PCR.

«Enfrentamos una situación compleja, un brote del COVID-19 que está en circulación en Maracaibo. Es importante que el pueblo entienda que no solo comprende el mercado Las Pulgas, sino que ese foco está diseminado por toda la ciudad».

De las 18 parroquias, seis concentran el 70% de los casos, siendo Cristo de Aranza la que presenta el mayor número de contagios, pues es frontera con el mercado Las Pulgas. La segunda es la parroquia Cacique Mara, cuyos linderos tocan los mercados Santa Rosalía y Las Pulgas.

La tercera con la mayor cantidad de casos es Venancio Pulgar, debido a que un importante número de comerciantes de Las Pulgas tiene su residencia en esa parroquia, además allí converge la Curva de Molina y es frontera con el municipio Mara.

La cuarta parroquia es Francisco Eugenio Bustamante la cual concentra un gran número de casos; la quinta es Manuel Dagnino y la parroquia Chiquinquirá, vecina del mercado Las Pulgas es la sexta con mayor número de contagios.

Al respecto, Casanova resaltó que la distribución territorial de Maracaibo en 88 cuadrantes de paz, tanto en materia de seguridad como de vigilancia epidemiológica, les ha permitido identificar cada sector, barrio y urbanización donde circula el virus, cuyos nombres se pueden consultar en sus redes sociales.

En cuanto a la atención de los pacientes, el Alcalde recalcó que cuentan con 15 hoteles para garantizar el aislamiento de unos 500 casos asintomáticos, dejando en claro que estas personas no reciben visitas de sus familiares, ni tampoco se les permite la entrada y salida del hotel hasta cumplir con el período de aislamiento preventivo.

Aquellos contagiados que presentan síntomas de leves a moderados, están siendo atendidos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), mientras que los paciente con síntomas graves y enfermedades de base como obesidad, hipertensión y diabetes se encuentran en los hospitales centinelas.

Igualmente explicó que se mantiene el despistaje masivo con la brigada nacional enviada por el gobierno Nacional, principalmente en las seis parroquias con la mayor cantidad de casos. En los 25 CDI, los médicos están realizando pesquisas en sus territorios.

Respetar la cuarentena

Igualmente expresó su preocupación porque hay un nivel de relajamiento grosero en la ciudad. «Entiendo que no es fácil cortar con la cotidianidad de la vida de un ciudadano y que es complejo permancer en la casa por tantos meses, pero justo cuando el virus circula con la mayor fuerza, a la gente se le acaba la paciencia y comienza a salir, entonces el esfuerzo lo vamos a perder sino ponemos de nuestra parte».

La Cámara de Comercio, Fedecámaras y la Asociación de Centros Comerciales, han expresado la necesidad de comenzar a operar económicamente en la ciudad.

Al respecto Casanova indicó que es importante respetar la cuarentena, porque de lo contrario la ciudad se va a convertir en una zona de muerte para quienes tengan la salud comprometida.

En ese sentido, advirtió que los negocios deben respetar las medidas, porque Maracaibo no entra en la flexibilización y recordó que hay un decreto tanto nacional como municipal, que establece multas por el irrespeto a la cuarentena.

Alcalde de Maracaibo: «Hay coronavirus en las 18 parroquias de la ciudad» was last modified: by

En : Noticias Nacionales