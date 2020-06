Alcalde de Maracaibo inició la Ruta del Pescado para distribuir 12 toneladas semanales a las comunidades

Desde el Puerto de Maracaibo, el alcalde de la ciudad, Willy Casanova realizó este martes 23 de junio el lanzamiento de la Ruta del Pescado, un nuevo programa alimentario para la atención de los maracaiberos, que se suma a las Rutas del Plátano, del Pan y de las Hortalizas.

Acompañado del presidente de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, Jean Carlos Martínez; de la primera combatiente y directora de Desarrollo Social, Selene Estrach; del concejal Enmanuel Pulgar y del responsable de los Mercados Populares del ayuntamiento, Reinaldo Herrera, el alcalde Casanova agradeció el apoyo al director del Puerto de Maracaibo, Pedro Sánchez, para el inicio de esta importante política alimentaria para el municipio.

El alcalde explicó que para el desarrollo de esta ruta se adquirió una cava refrigeradora y se cuenta con una capacidad logística para movilizar semanalmente 12 toneladas de este rubro proteico.

«Nuestra intención es abastecer a toda la población maracaibera con un rubro que tenemos en la región zuliana, producto de nuestro Lago», manifestó la primera autoridad del gobierno municipal.

Casanova agradeció a los pescadores de Maracaibo, específicamente a los de Santa Rosa de Agua, Puntica de Piedra, Playa Macuto y Puerto Caballo, quienes desde la primera convocatoria se sumaron para el desarrollo de esta ruta.

El alcalde destacó que pese a la pandemia por COVID-19 y al brote significativo que se tiene en la jurisdicción, el gobierno municipal continúa trabajando.

En ese sentido, exhortó al pueblo maracaibero a cuidarse y cumplir con las medidas para contener la propagación. «El virus está circulando por la ciudad. El brote que nació en el Mercado Las Pulgas está hoy en todas las parroquias y en 50 barrios y sectores se concentra el 80% de los casos».

El presidente de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, Jean Carlos Martínez, resaltó por su parte la labor del pescador organizado en el Consejo de Pescadores, que permite tener el rubro a disposición del pueblo maracaibero.

El también candidato a la Asamblea Nacional, explicó que el alimento será distribuido de forma organizada por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), cumpliendo con las normas para evitar la propagación del coronavirus, distribuyendo el producto lo más cercano posible a la casa, para evitar que exista la movilidad de los ciudadanos.

NOTAS DE PRENSA ALCALDÍA

Alcalde de Maracaibo inició la Ruta del Pescado para distribuir 12 toneladas semanales a las comunidades

En : Gobierno