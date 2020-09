Alcalde de Maracaibo lideró primera consulta pública de la ordenanza por la Convivencia Ciudadana

Por María Arellano y Luis Bravo.

Oficina de Comunicación e Información.

Dispuesto a escuchar las sugerencias y aportes de la ciudadanía, el alcalde bolivariano Willy Casanova lideró la Rodada que partió desde la Plaza de la República hasta el Jardín Botánico, donde se realizó la primera consulta pública de la ordenanza municipal Convivencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad de Maracaibo.

La jornada se inició con la llegada de los ciclistas al Jardín Botánico, la mañana del domingo 20 de septiembre. Allí, tanto el alcalde como la primera combatiente del municipio, Selene Estrach, junto a los participantes, depositaron sus aportes a la ordenanza en un buzón para su posterior análisis por el Concejo Municipal.

Al respecto, Casanova indicó que en esta oportunidad se atiende específicamente a la comunidad ciclística, debido a la necesidad de incorporar sus opiniones y criterios a la discusión de la ordenanza.

Igualmente, se mostró gratamente sorprendido, tanto por los más de 400 ciclistas, niños incluidos, que recorrieron los 18 kilómetros de la Rodada, como por la alta participación en esta primera consulta pública.

Este es el primer debate de una serie de consultas que se harán con todos los sectores, pues el objetivo es que la ordenanza sea una respuesta adecuada y que responda a los intereses de la ciudadanía.

“Queremos crear un documento que realmente sirva para organizar la convivencia en una ciudad tan compleja como lo es Maracaibo”, dijo Casanova.

También recalcó que el equipo del Instituto Municipal del Deporte y Recreación le sugirió avanzar con decretos específicos mientras se aprueba la ordenanza, como, por ejemplo, que el bulevar 5 de Julio sea de uso exclusivo de los ciclistas en unas horas específicas del día. «Estamos evaluando ese decreto y seguramente saldrá esta semana”, afirmó la máxima autoridad municipal.

Al respecto, la presidenta del Imdeprec, Heidi Carolina Molero, sostuvo que estos decretos permitirán tomar acciones precisas para proteger a los ciclistas en la vía y seguir avanzando en esta campaña de concientización.

Derechos del ciclista

La presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon, indicó que con la ordenanza se gesta un nuevo diseño para la ciudad, relacionado con la movilidad urbana y la modernización de la estructura y vialidad, para construir espacios dignos para la convivencia con el ciclismo como una práctica cotidiana basada en el respeto y con garantía de los derechos de todos los ciudadanos.

Por su parte, el coordinador de Ciclovías Maracaibo, Ángel López, calificó la iniciativa como digna de aplaudir, indicando la necesidad de aprovechar el espacio de diálogo, en pro de aumentar el número de ciclistas en la ciudad.

“Es la primera vez que decimos lo que pensamos del uso de la bicicleta”, destacó Gandhy Aboul, de Ciclistas del Zulia, quien indicó que para tener una ciudad apta “tenemos que educar a los conductores y a los mismos ciclistas respecto a los derechos y el uso adecuado de la bicicleta”.

