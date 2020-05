El Alcalde Bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, ordenó este sábado 30 de mayo el cierre total del mercado municipal Santa Rosalía, para evitar que la actividad económica informal de Las Pulgas, migre a sus adyacencias y se convierta en un nuevo foco de contagio del COVID-19.

Esta medida acompaña la decisión del gobernador del Zulia, Omar Prieto, de mantener cerrado el mercado Las Pulgas, debido a los casos de coronavirus detectados en esa zona comercial del casco central.

Ante el repunte de contagiados, el presidente Nicolás Maduro exceptuó al municipio Maracaibo, de la flexibilización de la cuarentena que se inicia el lunes en el país.

En ese sentido, Casanova formuló un llamado al pueblo maracaibero a extremar las medidas de prevención para ayudar a combatir el COVID-19, destacando que debe ser un esfuerzo de todos.

«Tenemos que controlar totalmente la propagación del virus», puntualizó el Alcalde al resaltar que extremarán la vigilancia para garantizar que se cumplan las medidas de prevención durante la cuarentena.

Desde que se decretó la cuarentena, la Alcaldía de Maracaibo mantiene una serie de medidas de prevención, entre las que destaca el Plan Nacional de Desinfección en los centros de salud, mercados y calles del municipio.

NOTA DE PRENSA

Alcalde de Maracaibo ordenó cierre del mercado Santa Rosalía en el centro de la ciudad was last modified: by

En : Gobierno