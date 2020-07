Alcalde de Maracaibo ordenó cierre por siete días del mercado Altos de Jalisco

Para hacer frente a la Covid-19 , el alcalde Willy Casanova junto a los mayoristas del mercado Altos de Jalisco, acordaron por una semana el cese de las actividades comerciales y el ajuste de todas las operaciones a los protocolos de bioseguridad e higiene, a partir de este lunes 13 de julio.

La medida se dio luego de realizar pruebas rápidas a comerciantes y usuarios, como parte de los protocolos de control epidemiológico que realiza la municipalidad de forma periódica en los mercados, lo que derivó que este fin de semana el Sistema Municipal de Salud de Maracaibo detectara 12 casos positivos en el referido recinto.

«El objetivo principal de la medida no es el cierre del mercado, sino garantizar a los ciudadanos zonas seguras y libres de contagio, en la medida que los comerciantes adopten para sí y hagan cumplir los protocolos de bioseguridad a usuarios y proveedores», expresó Casanova, alcalde de Maracaibo.

Durante la semana se llevará a cabo el programa de limpieza y desinfección del mercado, para la prevención y control del virus. Luego de reactivadas sus operaciones los comerciantes deberán realizar desinfecciones permanentes de las instalaciones, bodegas, pasillos, baños y otras áreas comunes, a fin de disminuir riesgos. Consecutivamente, este sector económico deberá coordinar con los organismos de salud en caso de detectar que algún empleado presente síntomas de gripe, fiebre, tos, secreción nasal o dolor corporal.

Los mercados municipales cumplen un papel estratégico y fundamental en el suministro de alimentos, razón por la que están llamados hacer cumplir y promocionar el respeto por las normas de prevención e higiene, para proteger la salud de sus trabajadores y usuarios.

Finalmente, la máxima autoridad local recordó que la prevención es la clave para cortar las cadenas de contagio, por lo que se mantienen las recomendaciones a comerciantes y usuarios, con la aplicación de medidas como el distanciamiento físico, uso obligatorio de tapaboca, lavado frecuente de manos y la desinfección de las áreas, tal y como lo orienta la campaña #LaVacunaSoisVos.

Prensa DGSC