Alcalde de Maracaibo supervisó cumplimiento de medidas preventivas en el mercado Altos de Jalisco

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, visitó este martes 2 de junio el mercado Altos de Jalisco, parroquia Coquivacoa, para supervisar personalmente el cumplimiento de todas las medidas de prevención contra el COVID-19, tras el repunte de contagios en el mercado Las Pulgas.

Durante el recorrido, realizado a primera hora de la mañana, Casanova destacó que el objetivo es garantizar que el mercado Altos de Jalisco funcione como un área comercial segura para el abastecimiento del pueblo maracaibero.

Por ello, además de exigir la distancia social y el uso del tapabocas para comerciantes y usuarios, también se demanda el protocolo de desinfección que debe realizar el dueño de cada local, así como la desinfección obligatoria en la entrada y salida de los espacios comerciales.

El alcalde recordó que Altos de Jalisco es uno de los tres mercados municipales que continúan laborando tras el cierre preventivo de los mercados Las Pulgas, Santa Rosalía y Las Playitas a finales de mayo.

Para respaldar la efectividad del proceso de supervisión, se contó con el apoyo del equipo de epidemiología municipal y de funcionarios de la Policía de Maracaibo.

Casanova reiteró el valor del aporte que genera el pueblo maracaibero al respetar la distancia social, como primera línea defensiva ante la pandemia de coronavirus. “Todos tenemos que colaborar para vencer al COVID-19”.

