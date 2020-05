Alcalde en Perú rompe la cuarentena para ir a beber y finge su muerte para no ir preso. Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito de Tantara, en Huancavelica, Perú, fingió su muerte para que la Policía no lo detuviera.

El alcalde salió incumpliendo la cuarentena para beber con sus amigos, por ello, las autoridades se trasladaron al lugar donde se encontraba para proceder a su detención. Sin embargo, lo que más sorprendió a los agentes no fue que el hombre estaba ebrio, sino que se metió en el interior de un ataúd para simular que había fallecido.

Al igual que sus compañeros, Rolando se encontraba en el interior de un féretro de madera tumbado boca arriba, con los ojos cerrados y la mascarilla colocada, según informaron fuentes policiales a distintos medios peruanos.

En este sentido, los habitantes de Tantara critican que el regidor se ha desentendido de la crisis y que únicamente ha permanecido ocho días en la región desde que se proclamó el estado de emergencia en Perú.

En : Insólito