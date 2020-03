Alcalde Willy Casanova entregó tapabocas y alimentos a los abuelos del Inass

Para proteger y prevenir la propagación del COVID-19 en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, dotó con tapabocas y alimentos a los abuelos y abuelas de la institución.

En compañía de la directora del Samas, Lismar Rojas, el Alcalde destacó que estas son partes de las acciones que se desarrollan en el municipio, en la lucha contra el COVID-19.

También Casanova entregó materiales de limpieza e informó que se hará una jornada de recolección de desechos, desinfección integral y fumigación del Inass.

«Esta pandemia afecta a la población más vulnerable. Por eso estamos aquí, para proteger a nuestros adultos mayores», puntualizó el Alcalde.

