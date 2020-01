Alcaldía Bolivariana de Maracaibo instala red de gas en La curva de Molina

Con el fin de garantizar el gas doméstico por tubería a los comercios legales y sectores aledaños a la Curva de Molina, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo comenzó este miércoles la instalación de la red en esta zona del oeste de la ciudad que por años careció de este servicio público.

La obra a cargo del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (Sagas), consiste en instalar 200 metros lineales de tubería pead en la av. 91.

Esta línea de gas doméstico también abarcará el mercado tipo I de La curva de Molina, donde funcionarán aproximadamente 76 locales comerciales.

El trabajo que ejecuta Sagas forma parte del plan integral de intervención de La Curva de Molina, iniciado el 1 de enero por el alcalde Willy Casanova, para brindar a los ciudadanos espacios públicos libres y restaurados para el disfrute de todos.

