Alcaldía Bolivariana de Maracaibo test para descartar el COVID-19 en su sitio web

Ante la contingencia que enfrenta el país por el COVID-19, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo activó su portal: https://maracaibo.gob.ve/, donde la ciudadanía, entre otros servicios, tiene disponible el Test en línea para el despistaje de coronavirus. El propósito es atender, en tiempo real, los posibles casos de contagio en la ciudad.

Desde este jueves 19 de marzo, la población maracaibera puede hacer denuncias, trámites tributarios y leer las noticias más relevantes desde este sitio web. Entre sus secciones más importantes resaltan «Municipio en Línea”, creada para que las comunidades reporten las necesidades de las diferentes parroquias y «Atención al Ciudadano”, diseñada para las solicitudes de ayudas sociales.

La invitación está hecha para que todos conozcamos esta nueva plataforma tecnológica, donde también se encuentran contenidos multimedia educativos para la familia maracaibera. Además, se difundirán las acciones que los tres niveles de gobierno ejecutan para atender a la población en diversas áreas durante este estado de alerta decretado en la nación.

A continuación se muestra el paso a paso para reportar casos de COVID-19 en la Web:

Clic en el Test en línea para el despistaje del COVID-19.

Llenar el formulario en línea.

Para el registro de los síntomas y el nexo epidemiológico del caso sospechoso.

Cumplir con las medidas de seguridad.

Si resulta NEGATIVO, seguí los consejos y cumplí con la cuarentena social.

Si resulta POSITIVO, completá el formulario de georreferenciación para iniciar la validación del caso y activar el protocolo epidemiológico.

Atender llamada de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Para la validación de la información del reporte.

Recibir visita del especialista perteneciente a la Sala Epidemiológica Municipal.

Se cumplirá el protocolo para cada caso verificado.

Acatar las indicaciones del especialista.

El especialista hará la evaluación del caso según la sintomatología, para determinar si el aislamiento preventivo lo debéis cumplir desde tu casa, en un ASIC, CDI o en el HUM. Además, te aplicará la prueba de descarte correspondiente.

Recibir tratamiento y asistencia médica en el SAHUM

Si tu prueba resulta POSITIVA, permaneceréis en el SAHUM hasta que te recuperéis.

En : Gobierno