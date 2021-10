Alcaldía de Los Salias activa jornada de recolección de ropa, alimentos y juguetes para niños de Casa de Ana

Los Salias, 19-10-2021. «No esperes a Navidad» es el nombre de la jornada de recolección de alimentos, ropas y juguetes para los niños de la Fundación La Casa de Ana, ubicada en San Antonio de los Altos.

La actividad, organizada por Sofia Rodríguez, tiktokera sanantoñera con más de dos millones de seguidores y la Alcaldía de Los Salias, busca cubrir las necesidades de los niños de la casa hogar.

«Estaremos recibiendo donación de alimentos, ropa y juguetes para todos estos niños, no debemos esperar Navidad para ayudar», reseñó Rodríguez.

Las jornadas se realizarán este viernes y sábado 22 y 23 de noviembre en el Complejo Deportivo Recreativo y Cultural de Los Salias de 1:00pm a 6:00p.m. Las donaciones serán entregadas posteriormente a las autoridades de la casa hogar.

Alcaldía de Los Salias activa jornada de recolección de ropa, alimentos y juguetes para niños de Casa de Ana was last modified: by

En: Gobierno