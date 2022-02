Los Salias, 20-02-2022. Para combatir la deserción escolar y deportiva, la Alcaldía del Municipio Los Salias, a través del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Los Salias (Cmdnna-Los Salias) y la Fundación Tecno Vida Venezuela iniciaron el programa Ganar Aprendiendo.



Este domingo, desde los espacios del Complejo Deportivo, Cultural y Recreativo Juan Manuel Fernández Morales arrancaron con el proyecto que busca mostrarle a niños y jóvenes que a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia se puede salir adelante, que no hay límites, de esta lo expresó el representante de la Fundación Edgar Díaz.

Agregó que este domingo, contaron con gran cantidad de jóvenes, quienes disfrutaron de una clase de artes marciales, juego de fútbol, y además entregaron donaciones a varios atletas de alto rendimiento.

Díaz detalló que la fundación es sin fines de lucro, “al ver la situación que está dejando la pandemia, y que muchos niños y deportistas se fueron alejando, eso nos movió así que estamos con estas charlas que las vamos a llevar a escuelas y espacios deportivos para motivar a estudiantes y atletas, enseñarles que no hay límites para hacer las cosas”.

Alcaldía de Los Salias y la Fundación Tecno Vida Venezuela arranca programa para combatir la deserción escolar y deportiva was last modified: by

En: Noticias Nacionales