Alcaldía de Maracaibo activa Ruta de Diálisis para los pacientes renales

Desde este lunes 13 de abril, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo activó la Ruta Unidad de Diálisis de Bus Maracaibo, para la movilización exclusiva y gratuita de los pacientes con afectaciones renales y para el personal que atiende en las 7 unidades de diálisis extrahospitalarias y las 3 unidades intrahospitalarias que funcionan en el municipio.

La presidenta del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma), Hilda Meleán, informó que esta ruta especial forma parte de las medidas tomadas por la Alcaldía, a raíz de la cuarentena preventiva ante el brote mundial de coronavirus.

Son dos las unidades de Bus Maracaibo identificadas como Ruta de Diálisis que laboran cumpliendo su horario desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, para lo cual se tomó en consideración los horarios presentados por el personal de las unidades de diálisis.

La directora del Servicio Autónomo Sistema Municipal de Salud Maracaibo (SAMAS), Lismar Rojas, explicó que las unidades de diálisis generalmente cumplen con horarios de 2 o 3 turnos, por lo que la ruta es vital para trasladar a los pacientes y al personal, y para mantener el funcionamiento normal en medio de la cuarentena.

Cabe acotar que los pacientes con afectación renal dependen de las máquinas para realizarse sus hemodiálisis, por ello es vital que se trasladen al menos tres veces a la semana para cumplir sus ciclos.

La ruta pasará por las unidades de diálisis cada dos horas, lo que corresponde a la duración aproximada de un ciclo de una hemodiálisis regular. Solo los pacientes suman más de quinientos usuarios para la Ruta de Diálisis, de los cuales de 200 a 300 son atendidos a diario y trasladados junto con el personal de salud.

Recorridos

Las rutas recorren el norte y sur de Maracaibo. Para los pacientes o el personal médico que deba trasladarse en las dos rutas, los puntos de conexión serán el C.C Galerías Mall y La Curva de Molina.

La ruta de la zona norte parte de La Curva de Molina al C.C. Galerías Mall y llega a la Unidad de Diálisis Juan Bautista Terán, pasa por el Hospital Universitario de Maracaibo para llegar a la Unidad de Diálisis Maracaibo y luego por la avenida Delicias para llegar a la Unidad de Diálisis de Occidente. Por último, recorre las avenidas Bella Vista y Universidad para llegar a la Unidad de Diálisis Zulia.

La ruta de la zona sur parte igualmente de La Curva de Molina al C.C. Galerías Mall, pero se desvía a la avenida Circunvalación 2 para llegar a la Unidad de Diálisis El Sol; luego se dirige a la plaza Las Banderas y pasa por el Hospital general del sur para llegar a la Unidad de Diálisis del Lago (UNIDIALCA) y finalizar el recorrido en el Kilómetro 4.

