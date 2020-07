Alcaldía de Maracaibo activará un Sistema Único de Trámites municipales

Alcaldía Bolivariana de Maracaibo activará un Sistema Único de Trámites municipales

Periodista: Nohelis Dávila.

Oficina de Comunicación e Información.

Con el objetivo de ofrecer a personas naturales y jurídicas un proceso fácil y sencillo para gestionar trámites municipales, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo activará a partir del primero de agosto el Sistema Único de Trámites a través del enlace: maracaibo.gob.ve/sut.php o ingresando a la opción de municipio en línea en el menú principal de nuestro sitio web www.maracaibo.gob.ve,

que permitirá efectuar solicitudes en línea, especialmente durante la cuarentena estricta que se cumple en el municipio.

Para que el usuario se vaya familiarizando con el sistema, el enlace, que se encuentra habilitado a partir desde el pasaso 10 de julio, permite el acceso al manual de usuario, registro y gestión de trámites; así como también a los tutoriales que servirán como guía rápida.

El manual está dividido en tres fases: la primera es el registro en el sistema, donde el usuario deberá ingresar su correo, contraseña y los datos personales para completar el registro.

La segunda fase pertenece a los trámites tributarios. Allí los contribuyentes deben ingresar con su correo y contraseña registrada actualmente en el Sedemat. Los contribuyentes activos deben enlazar la cuenta para migrar sus datos al nuevo sistema; mientras que los nuevos deberán hacer su registro desde cero.

La tercera fase está conformada por otras solicitudes. Allí los usuarios podrán gestionar cualquier trámite relacionado con las siguientes paramunicipales: Polimaracaibo, el Instituto Municipal de Ambiente, Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (Sagas), Centro de Procesamiento Urbano (CPU), Servicio Desconcentrado del Terminal de Pasajeros de Maracaibo (Sedetema), Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar), Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma).

La creación de esta plataforma y la unificación de trámites en línea permitirá a los ciudadanos gestionarlos desde la comodidad de su hogar, y a la municipalidad llevar un mejor control de los procedimientos.