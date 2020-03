Alcaldía de Maracaibo aplicará multas y detenciones a quienes incumplan cuarentena por el COVID19

El alcalde bolivariano de Maracaibo de Maracaibo, Willy Casanova, firmó este lunes 16 de marzo un decreto municipal que establece

multas, detenciones y cierre temporal de establecimientos que incumplan la cuarentena instruida por el Gobierno Nacional para prevenir el coronavirus.

Por tanto, el decreto indica que todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades comerciales en Maracaibo, como: centros de recreación, piscinas, restaurantes, clubes, universidades, gimnasios, cines, además de centros nocturnos, heladerías, cafetines, discotecas, panaderías, funerarias, licorerías, bodegones, centros comerciales y cualquier establecimiento que genere aglomeración de personas, deben cerrar temporalmente sus locales a fin de evitar contagios con el coronavirus y posible propagación.

Tras firmar el decreto, el Alcalde recalcó que entre las sanciones se encuentran la detención preventiva para el dueño o encargado del establecimiento comercial, el cierre temporal del sitio hasta que culmine el estado de alarma, además de imposición de multas que van desde 100 a 500 Unidades Tributarias Municipales.

Casanova destacó que el decreto municipal es de estricto cumplimiento para prevenir y combatir la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19) en el país y de esta manera resguardar la vida y salud de los habitantes de la ciudad, por lo que llamó a la calma y a no caer en pánico ante los casos de coronavirus que se han presentado en el país.

También los establecimientos comerciales cuya actividad sea la venta de alimentos, tales como: restaurantes, carnicerías, charcuterías, panaderías, fruterías y supermercados, podrán ejercer su actividad de manera limitada, siempre y cuando, cumplan con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el estado Venezolano respecto al uso debido de las normas de sanidad e higiene, aunado a la utilización de mascarillas tapabocas, guantes y tener para los usuarios jabón líquido en lugares visibles, además deberán evitar las aglomeraciones de personas, para así no incurrir en las sanciones antes establecidas.

De igual forma los comercios destinados a la actividad farmacéutica deberán cumplir de manera expresa los lineamientos de sanidad e higiene de carácter obligatorio para el personal que se encuentre laborando dentro de los diferentes espacios.

El Burgomaestre firmó el documento municipal en su despacho, horas después del anuncio hecho por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien decretó cuarentena colectiva y social a partir del 16 de marzo a las 5:00 de la mañana, para el Distrito Capital y los estados: Zulia, Tachira, Apure, Cojedes, La Guaira y Miranda.

También informó que en el estado Zulia y en Maracaibo, no se ha registrado el primer caso de coronavirus, sin embargo el gobierno municipal, nacional y regional está preparado y alerta, para cualquier situación que se presente.

En este sentido el decreto municipal refuerza las medidas implementadas por el gobierno nacional, por lo que quedan suspendidas todas las actividades laborales, exceptuando aquellas de servicios básicos, como: cadenas de distribución de alimentos, servicios sanitarios, policiales y de transporte, telecomunicaciones y de medios de comunicación, los cuales deberán cumplir con obligatoriedad el uso de tapabocas.

«Todos debemos estar alerta y tener conocimiento del comportamiento de este virus y como un gran equipo el sector público y privado enfrentar esta situación que ya tiene presencia en el país, acatando las medidas», agregó Casanova.

Asimismo la Policía, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Maracaibo deberán cumplir al igual que otras autoridades municipales con mayor exigencia las medidas, esto para enfrentar de manera eficaz la expansión de la pandemia originada por el virus Covid-19.

Casanova añadió que estas medidas son temporales y están destinadas a frenar de manera efectiva la propagación del virus en el país y evitar que llegue a Maracaibo. «La suspensión de clases, laborales y de actividades en general, responde a un mecanismo de prevención de contagio del coronavirus. Cuarentena social colectiva significa quedarnos en casa».

El Burgomaestre también señaló que la ciudad de Maracaibo debe extremar las medidas de prevención por la irresponsabilidad del presidente colombiano, Iván Duque, quien con el cierre de la frontera creó un caos y se niega a coordinar con las autoridades venezolanas.

Alcaldía de Maracaibo aplicará multas y detenciones a quienes incumplan cuarentena por el COVID19 was last modified: by

En : Gobierno