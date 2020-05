Alcaldía de Maracaibo aprueba recursos para aumentar el suministro de agua en la ciudad

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, anunció este viernes la aprobación de recursos por el orden de los 2.400 millones de bolívares, para activar el quinto cuerpo de motores que elevará la circulación a 9 mil litros de agua por segundo y mejorará el esquema de distribución en la ciudad.

Durante la supervisión de los trabajos de reparación en una tubería de la parroquia Olegario Villalobos, el alcalde recordó que hace una semana se instaló el cuarto equipo de motor para el sistema de agua que atiende al eje metropolitano que incluye a Maracaibo.

Casanova confirió este logro al trabajo articulado con la Gobernación de Zulia, el Ministerio para la Atención de las Aguas y los alcaldes bolivarianos del eje metropolitano, con el que se logró llegar a la marca de 7 mil 200 litros por segundo para la ciudad de Maracaibo.

El burgomaestre agradeció el trabajo conjunto con los otros niveles de gobierno “para llevar soluciones al pueblo en algo tan vital como lo es el suministro de agua, fundamental además para el combate de la pandemia de COVID-19”.

Destacó que continuarán las labores para resolver de manera significativa el suministro de agua potable en barrios, urbanizaciones, comunidades y sectores del municipio.

Reparan tubería en Olegario Villalobos

Al inspeccionar la reparación de la tubería de agua potable de 24 pulgadas de diámetro, que surte al sector Pueblo Nuevo y gran parte de la parroquia Olegario Villalobos, Casanova destacó que unas 3 mil familias se beneficiarán con el restablecimiento del servicio.

Esta obra forma parte del Plan de Reparación de Tuberías de Agua Potable enmarcado en la Misión Venezuela Bella.

En ese sentido, el Alcalde indicó que estos trabajos también se ejecutan entre la Alcaldía, Hidrolago la Gobernación del Zulia y con el respaldo de la ministra para la Atención de las Aguas, Evelyn Vásquez.

El equipo está conformado por ingenieros, operadores, soldadores y obreros que realizan las reparaciones de las múltiples rupturas de la tubería para mejorar el suministro del servicio en el sector. Utilizaron una retroexcavadora y una máquina de soldar, así como un equipo de oxicorte y un camión volteo.

Alcaldía de Maracaibo aprueba recursos para aumentar el suministro de agua en la ciudad was last modified: by

En : Gobierno