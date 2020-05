Alcaldía de Maracaibo comenzó impermeabilización de 12 CDI en la ciudad

Como parte del Plan de Rehabilitación de Centros de Diagnóstico Integral (CDI) que ejecuta la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, con el respaldo del Gobierno Nacional, se inició la impermeabilización de 12 CDI que ameritan estos trabajos para proteger la infraestructura ante la temporada de lluvias.

La directora general de Infraestructura, Alba Canquis, indicó que los trabajos se iniciaron este martes 26 de mayo en el CDI Guaicaipuro, ubicado en la parroquia Venancio Pulgar, y en el CDI Los Mangos, situado en la parroquia Idelfonso Vásquez, en los cuales se hizo la sustitución total del manto asfáltico.

Los trabajos ejecutados también abarcaron el CDI San Isidro, donde se realizó el mantenimiento y sustitución parcial del manto asfáltico, lo que suma aproximadamente 7 mil metros cuadrados, que corresponden al primer día de impermeabilización.

Canquis resaltó que en los próximos días se realizarán las obras en los otros CDI que requieren reparaciones parciales y protección ante la temporada de lluvias.

La directora general comentó que “cada centro de salud que rehabilitamos forma parte de nuestro inventario de mantenimiento”, y recalcó la necesidad de que la ciudadanía también proteja la inversión municipal que incluye iluminación, climatización, equipos y todo lo necesario para garantizar la atención en materia de salud al pueblo maracaibero.

