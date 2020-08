Alcaldía de Maracaibo despliega dispositivo de control en semana de flexibilización ampliada

Desde este lunes 24 de agosto, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la dirección de Seguridad y Prevención Ciudadana, desplegó un dispositivo de control en los espacios de mayor concurrencia en la ciudad, durante la semana de flexibilización ampliada.

Este operativo especial se realiza en el marco del esquema nacional 7+7 establecido por el Gobierno Bolivariano, para lograr disminuir la tasa de contagio de la COVID-19 y donde Maracaibo entró por su notable descenso en la curva del virus.

El director general de la Alcaldía y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, explicó que desde este mismo lunes se abordaron 20 agencias bancarias y 22 paradas de transporte público; además de realizar inspección a supermercados y otros expendios de alimentos.

Garrido manifestó que el dispositivo se realizará de forma permanente durante los siete días de flexibilización ampliada, que culmina el próximo domingo 30 de agosto, cumpliendo varios procesos, que garantizan el cumplimiento de medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Entre las acciones que se cumplen en este despliegue especial figuran el plan de desinfección de espacios y la demarcación para establecer la distancia entre personas mientras esperan su turno tanto en agencias bancarias como en las paradas de transporte público.

Participan en este plan funcionarios de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de Polimaracaibo, equipos de la Dirección Municipal de Salud y de fiscalización; además se activó la Unidad de Control Epidemiológico del ayuntamiento.

