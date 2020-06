Alcaldía de Maracaibo enfrenta el COVID-19 con el respaldo de hoteles para aislar casos sospechosos

Oficina de Comunicación e Información

La reestructuración de todo el sistema municipal de salud y el convenio establecido con empresarios hoteleros de la ciudad, le han permitido a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo enfrentar el repunte de casos de COVID-19 en el municipio, focalizado en el mercado Las Pulgas.

La directora del Sistema Municipal de Salud, Lismar Rojas, informó que gracias al respaldo de la Cámara Hotelera del Zulia, varios hoteles fueron convertidos en centros de vigilancia epidemiológica donde a la fecha se mantienen aislados a 140 casos sospechosos detectados en las comunidades, con el fin de que cumplan la cuarentena reglamentaria, mientras se espera su confirmación o descarte.

Estos pacientes son recibidos por un equipo multidisciplinario del gobierno Municipal, integrado por personal de Salud Maracaibo, la Dirección de Turismo, Protección Civil y Polimaracaibo, así como representantes de la Cámara Municipal, que se encarga de garantizar el cumplimiento del protocolo de prevención y el cuidado de las instalaciones.

Al respecto, Rojas destacó que estos hoteles son desinfectados a diario y allí se les brinda toda la atención médica, las comodidades y la alimentación adecuada a las personas mientras se descartan las sospechas del virus.

«Todos los casos sospechosos están bajo una estricta vigilancia médica, seguido de un estudio a la familia y a los contactos de cada persona para cortar la cadena de transmisión», detalló Rojas.

En la ciudad se viene aplicando la prueba rápida de despistaje y la PCR que confirma el caso, por lo que para agilizar este resultado el gobierno Nacional y Regional instalan en la región un laboratorio de pruebas PCR, que permitirá obtener en menor tiempo el resultado y así atender de manera rápida y oportuna los casos.

Actualmente se dispone de unas 500 camas y se tiene previsto elevar a 1.200 la capacidad de atención en estos espacios.



Por su parte, la directora de Turismo en el municipio, Michelle Mendoza, destacó que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo asumió el mantenimiento y cuidado de estos espacios, mientras continúen albergando a los casos sospechosos.

De presentarse algún síntoma o al confirmarse el caso, el paciente es trasladado a un CDI o al hospital Universitario de Maracaibo, designado centinela para el COVID-19.

NOTA DE PRENSA

Alcaldía de Maracaibo enfrenta el COVID-19 con el respaldo de hoteles para aislar casos sospechosos was last modified: by

En : Gobierno