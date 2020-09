Alcaldía de Maracaibo entrega ayudas solicitadas a través de las redes sociales

En respuesta a las solicitudes recibidas a través de las redes sociales y del Comando ODDI, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo entregó equipos médicos y alimentos a la población vulnerable de ocho parroquias del municipio.

Estas ayudas fueron entregadas por la Dirección General de Desarrollo Social del ayuntamiento, como parte de la asistencia integral emprendida para mejorar la calidad de vida de adultos y adultas mayores o de ciudadanos con impedimentos motrices.

El aporte consistió en 13 sillas de ruedas, tres bastones y bolsas con alimentos. Los beneficios llegaron a los hogares maracaiberos, entre el 20 y 27 de agosto, luego de hacer las solicitudes vía WhatsApp por los números: 0424-6038041 y 0424-6042947.

Las parroquias abordadas fueron Bolívar, Olegario Villalobos, Cecilio Acosta, Coquivacoa, Manuel Dagnino, Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante y Cacique Mara.

En : Gobierno