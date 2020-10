Alcaldía de Maracaibo entregó 4 Consultorios Médicos Populares recuperados

Los Consultorios Médicos Populares de Barrio Adentro I, Ernesto Ché Guevara y Simón Bolívar, en la parroquia Cristo de Aranza; Jorge Hernández, en la parroquia Cacique Mara y San Agustín, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, se sumaron este miercoles 14 de octubre a la lista de espacios de salud recuperados por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

El alcalde bolivariano Willy Casanova lideró la entrega de estos espacios y desde el CMP Jorge Hernández exaltó la labor de la comunidad, liderada por la concejala Jacqueline Pirela, así como a la Unidad de Batalla Hugo Chávez y demás responsables políticos que garantizaron el trabajo de recuperación de ese centro de salud.

Indicó que la prioridad es darle un servicio adecuado al pueblo maracaibero y agregó: «estamos empeñados en hacerlos de esta manera: con la gente que tiene la tarea de cuidarlo, de mantenerlo».

Casanova estuvo acompañado por la directora del Sistema Municipal de Salud, Lismar Rojas y la directora de Infraestructura de Salud, Alba Canquis. Igualmente, se contó con la presencia del candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 6, Tony Boza; y su suplente, Desiree Fernández.

El candidato Boza destacó que los tres niveles de gobierno se comunican para recuperar los servicios públicos y subrayó que «aquí estamos dando la cara, por sobre todas las dificultades, en el proceso de recuperación económica y de los espacios públicos».

Por su parte, la candidata Fernández recalcó que se trata de una obra que nace del poder popular. “Trabajamos en unidad para la protección del pueblo”, dijo desde el CMP Simón Bolívar, “Esto es de ustedes y para ustedes, deben cuidarlo y mantenerlo así de bonito para su beneficio”.

El enlace de la parroquia Cristo de Aranza, Julio Rincón, destacó que se está cumpliendo la meta de llevar los servicios públicos de Maracaibo al nivel más alto que se pueda, aún en medio de esta pandemia mundial.

Por María Arellano.

Fotografía: Jesús Maduello.

Oficina de Comunicación e Información.

Alcaldía de Maracaibo entregó 4 Consultorios Médicos Populares recuperados was last modified: by

En : Gobierno