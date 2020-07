Alcaldía de Maracaibo entregó nuevos equipos para la recolección de basura

Alcalde Casanova entregó nuevos equipos para la recolección de basura en Maracaibo

Adquiridos con recursos propios de la Alcaldía Bolivariana Maracaibo, el alcalde Willy Casanova entregó este martes 14 de julio nuevos equipos para la recolección de desechos sólidos, los cuales reforzarán el aseo urbano en la ciudad y la limpieza de las cañadas.

Durante el acto, realizado en el malecón de Maracaibo, el Alcalde estuvo acompañado por el director general del ayuntamiento, César Garrido; la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon; la directora de Infraestructura, Alba Canquiz y el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), Jean Machado.

La inversión que asciende a los 120.000 euros, permitió la adquisición de cinco camiones volteo, que se suman a las labores de recolección de basura y una maquinaria amarilla tipo jumbo para la limpieza de cañadas y para el desarrollo de obras vinculadas a la reparación de colectores de aguas servidas.

A ello se les suman dos retroexcavadoras, que serán utilizadas igualmente para limpiar cañadas y para la recolección de desechos; así como dos camiones volquetas y tres camiones 350.

Casanova expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y al MG Néstor Luis Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios Públicos, por el apoyo a Maracaibo para resolver de manera estructural los problemas en el ámbito de los servicios públicos.

«La COVID-19, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, tiene su componente médico, sanitario, pero también tiene que ver con la limpieza, el mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y todos los líderes y dirigentes tenemos que salir a la calle a cumplir de manera estricta con las labores y con las funciones que nos corresponden», acotó el mandatario municipal.

