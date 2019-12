Alcaldía de Maracaibo entregó renovado el bulevar 5 de Julio, FOTOS

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo en conjunto con la Misión Venezuela Bella, entregó al pueblo maracaibero el bulevar y la Avenida 5 de Julio completamente renovados, tras culminar los trabajos ejecutados en 24 días, tiempo récord para un espacio que tiene más de 35 años de construido y en los últimos 10 años no recibió mantenimiento.

Así lo declaró el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, durante el acto especial de entrega de la renovada avenida, acompañado del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; el director General, Tony Boza; el intendente de Tributos Municipales, Jean Carlos Martínez; el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello; además de los empresarios que desarrollan actividades económicas en este importante corredor vial de la ciudad.

Estos trabajos se iniciaron el pasado 5 del mes en curso y a partir del 30 de diciembre el bulevar de 5 de Julio volvió a brillar y a darle un reimpulso a la actividad comercial de la ciudad.

Casanova detalló que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo invirtió, en conjunto con la Misión Venezuela Bella, más de 16 mil millones de bolívares en esta avenida que fue el guarimbódromo cuando quisieron convertir a Maracaibo en una ciudad llena de violencia y arrancar desde este espacio una guerra civil.

«Hoy nosotros la estamos entregando completamente recuperada para el desarrollo comercial, económico y para el disfrute del pueblo», enfatizó Casanova.

A lo largo de la avenida 5 de Julio se aplicaron tres mil 200 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, entre bacheo y reasfaltado, además se mejoró la fluidez vehicular con la rehabilitación de los semáforos de 24 intersecciones y de 17 señaléticas, resaltó el Alcalde.

De igual forma se pintaron 66.3 kilómetros para demarcar la avenida 5 de Julio e instalaron más de 7 mil 600 ojos de gato y el reacondicionamiento de dos tanquillas.

Además se recuperaron 235 postes de alumbrado público y se instalaron 470 lámpara, llenando de luz a la conocida avenida.

Igualmente para embellecer el lugar se recuperaron 2 fuentes, se rehabilitaron 250 jardineras e instalaron 180 materos, y sembraron 3 mil 700 plantas entre Chaguaramos, Lirios, Trinitarias y Espárragos Criollos.

También se colocaron adoquines en 180 metros cuadrados y se reconstruyeron 16 mil metros lineales de brocales.

Para mantener brillante y limpia la emblemática avenida se instalaron 100 papeleras, se hicieron trabajos de poda, desmalezamiento y barrido manual en más de seis mil metros lineales.

Por su parte, el gobernador Prieto felicitó al Alcalde Casanova, por la extraordinaria labor que ha venido desarrollando en Maracaibo, «Casi 7 kilómetros de armonía, de espacios recuperados y de seguridad, gracias a la gestión de Willy».

Prieto aseguró «el mejor gobierno que ha pasado por Maracaibo es este gobierno del compañero Willy Casanova, y cuando cerremos la memoria y cuenta en 2 años el pueblo maracaibero lo va a reconocer».

