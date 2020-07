Alcaldía de Maracaibo entregó unidades móviles y dotación anti Covid-19 a Bomberos y direcciones municipales

Alcaldía de Maracaibo entrega unidades móviles y dotación anti Covid-19 a Bomberos y direcciones municipales Como parte de las acciones que emprende el alcalde Willy Casanova para fortalecer el trabajo diario y atender de manera efectiva el foco de Covid-19, este jueves se hizo entrega de una importante dotación de unidades móviles, materiales e insumos de bioseguridad al cuerpo de Bomberos de Maracaibo y direcciones locales. Desde el Puesto de Atención y Seguridad Integral (PASI) del Hotel Aeropuerto, parroquia Manuel Dagnino, el alcalde entregó al cuerpo bomberil dos ambulancias con capacidad de soporte básico y avanzado de vida, así como una unidad de rescate. Además de 120 pares de botas, 300 uniformes, herramientas manuales, mangueras contra incendios, 600 trajes de protección, 1500 tababocas, seis asperjadoras, 100 protectores faciales y 40 cajas de guantes. Por su parte, el director general de la Alcaldía y titular de Seguridad Ciudadana, César Garrido, destacó la contribución recaudadora del cuerpo de Bomberos, a cargo de primer capitán (B) Enyerberth Atencio y su equipo, para lograr la reparación de los vehículos, al tiempo de celebrar la incorporación de 27 nuevos académicos a las filas de la guardia permanente como bomberos de línea. «Estos equipos de desinfección y flota vehicular se suman a la rescatada incubadora que funciona para el traslado de emergencias neonatales, única en su estilo para el apoyo de medicina pre-hospitalaria», apuntó Garrido. De igual manera, el alcalde Casanova también hizo entrega de seis unidades móviles para las diferentes direcciones de la Alcaldía, en aras de continuar desempeñando tareas que benefician a la ciudadanía.

Prensa DGSC

—



Prensa Oficial | Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) Alcaldía Bolivariana de Maracaibo