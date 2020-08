Alcaldía de Maracaibo estudia integrar Comisión Científica del Colegio de Médicos del Zulia contra la COVID-19

La posible incorporación de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a la Comisión Científica de Educación y Prevención contra la COVID-19, creada por el Colegio de Médicos del estado Zulia, figura entre los acuerdos establecidos en la primera reunión entre el alcalde de la ciudad, Willy Casanova y la presidenta del gremio médico en la entidad, Dianela Parra, celebrada este lunes 3 de agosto en la sede del ayuntamiento maracaibero.

Estuvieron presentes el director general de la Alcaldía, César Garrido; la directora de Salud Maracaibo, Lismar Rojas y la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon y en la misma se acordó un segundo encuentro para este jueves 6 de agosto.

Tras dos horas y 30 minutos de reunión, la presidenta del Colegio de Médicos, conoció de parte del alcalde Casanova los esfuerzos y acciones que emprende la Alcaldía de Maracaibo en medio de la pandemia por coronavirus y expuso algunas solicitudes y recomendaciones para trabajar en conjunto por el beneficio de los habitantes de la ciudad.

«Agradecemos al Alcalde de Maracaibo, que es la única autoridad del Estado que ha abierto sus puertas para recibir al Colegio de Médicos del Estado Zulia en una situación tan difícil como la que estamos confrontando», expresó la doctora Dianela Parra.

Por su parte, Casanova resaltó la importancia de que la Alcaldía de Maracaibo se incorpore a la comisión científica del gremio de la salud, donde se podrán exponer criterios y opiniones que se manejan en el ente municipal y que son direccionados por el Estado venezolano.

«Este combate del COVID-19 se resuelve con conciencia, con disciplina, pero también con la ciencia y desde la Alcaldía de Maracaibo apostamos a eso», puntualizó.

Casanova informó sobre la rehabilitación de los 25 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), donde más de 2.100 médicos generan labores de contención contra el COVID-19, de las labores de despistaje desplegadas, la atención de los casos, leves y moderados, que se atienden en los CDI y sobre los avances de una ordenanza que elabora el Concejo Municipal sobre la pandemia.

En el encuentro se discutieron y revisaron todas las opiniones, los criterios, visiones desde la municipalidad como ente del Ejecutivo; así como cada uno de los temas expuestos del gremio de los médicos, dejando la puerta abierta para el diálogo sincero, honesto, siempre pensando en la ciudad.

La presidenta del gremio médico zuliano, solicitó reforzar la protección del gremio de la salud, el problema del transporte y continuar afianzando las políticas de concienciación al pueblo sobre las medidas para evitar la propagación del virus, entre otras, a las cuales el alcalde se comprometió a fortalecer y dar respuestas.

«Lo más importante es que tenemos una puerta abierta. Este encuentro ha servido para llegar a una concertación que será favorable para la ciudad», agregó Parra.