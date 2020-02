Alcaldía de Maracaibo exonera 20% de la deuda por servicios municipales en jornada especial de pagos

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de una alianza estratégica con la Cámara de Comercio y Fedecámaras Zulia, inició este lunes 17 de febrero una jornada especial de pago de servicios municipales con un descuento de 20 por ciento de la deuda para los contribuyentes que participen en esta actividad.

La jornada que se mantendrá hasta el jueves 20 de febrero, busca lograr que todos los contribuyentes de la ciudad se pongan al día con sus servicios municipales y de esta manera cumplan su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Los contribuyentes pueden acudir a la sede de la Cámara de Comercio de Maracaibo, ubicada en la calle 86A con avenida 2 El Milagro, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde serán atendidos por el personal del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria de Maracaibo (Sedemat).

Al cancelar sus deudas, además contarán con el asesoramiento de inspectores del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (Sagas), para tratar los casos que requieran la exoneración de este servicio público.

