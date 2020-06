Alcaldía de Maracaibo extenderá atención de los Caimel a las comunidades

Con la aplicación de barridos organizados por los ejes territoriales, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo prepara la extensión de las políticas de protección de los Centros de Atención Integral a la Mujer Embarazada y Lactante (Caimel) a las comunidades.

El anuncio fue hecho por la directora general de Desarrollo Social de la Alcaldía, Selene Estrach, quien ha realizado múltiples reuniones con los dirigentes de las 8 parroquias involucradas en esta primera fase, para brindar las directrices tanto para quienes recogen los datos de las mujeres, como para la asignación y futura capacitación de las Cuidadoras de la Maternidad.

“Todo niño tiene derecho al cuidado responsable y toda mujer tiene derecho a la atención digna y una maternidad deseada, sana y feliz, más allá de los tintes políticos”, expresó Estrach en la última reunión celebrada en 30 de mayo, correspondiente a la parroquia Caracciolo Parra Pérez.

Estas reuniones han permitido desplegar exitosamente los barridos en las parroquias San Isidro, Antonio Borjas Romero, Francisco Eugenio Bustamante, Raúl Leoni, Venancio Pulgar, Juana de Ávila e Idelfonso Vásquez, arrojando un resultado de 3.500 embarazadas y 9.500 lactantes a ser beneficiadas.

Estrach resaltó que preparan un convenio para instalar módulos Caimel en algunos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) seleccionados y de esta manera reducir la movilización de las embarazadas y lactantes hacia los Caimel.

El objetivo es brindarles a las madres maracaiberas la facilidad para la atención integral en su proceso de gestación, en pro de certificar embarazos correctamente controlados y que puedan llegar a feliz término.

