Alcaldía de Maracaibo fortalece sistema de salud con entrega de insumos y equipos a 25 CDI

En el marco del 17 aniversario de la Misión Barrio Adentro y con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de salud del municipio, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, entregó este lunes 20 de abril una importante cantidad de equipos e insumos a los 25 Centro de Diagnóstico Integral (CDI), que funcionan en la ciudad.

En un acto realizado en la sede de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el alcalde Casanova destacó que la mejor manera de celebrar y acompañar la noble Misión Barrio Adentro, creada por el comandante Hugo Chávez el 16 de abril de 2003, es fortaleciendo y dotando de mejores capacidades para que médicos y médicas puedan cumplir con la labor de llevar atención de calidad y gratuita a las comunidades.

Informó que además de los 25 CDI, fueron dotados un ambulatorio y un Centro de Atención Primaria al Indígena (Capi).

Detalló que entre los insumos entregados destacan 54 sillas de ruedas, 47 bombonas de oxígeno, que vienen a completar la dotación en estos centros de atención a la salud y 54 camillas, elaboradas por trabajadores del ayuntamiento maracaibero con apoyo de empresarios zulianos.

Asimismo 540 kits de lencerías para las más de 200 camas con las que cuenta la red de CDI, el ambulatorio y el Capi; 108 trajes de bioseguridad adquiridos por la municipalidad para personal médico y 27 asperjadoras, para la limpieza y desinfección.

El alcalde recordó la creación de la Dirección de Mantenimiento a la Infraestructura de la Salud, con la finalidad de garantizar que todas las reparaciones realizadas a esta área, acción que forma parte del plan de gobierno 2020 y que han sido aceleradas para tenerlas a tono y dar respuesta oportuna ante el Covid-19, se mantengan y perduren en el tiempo.

En la actividad, Casanova estuvo acompañado de la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon; la directora de Salud Maracaibo, Lismar Rojas; la coordinadora regional de Barrio Adentro, Ingrid Rosendo y el presidente de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, Jean Carlos Martínez.

La titular de Salud municipal, Rojas, indicó que Barrio Adentro vino a romper paradigmas de una salud en Venezuela que estaba fragmentada y privatizada: «Barrio Adentro es ciencia, organización, academia, ética profesional, medicina de calidad, solidaridad y amor, tiene todas las virtudes como para ser la plataforma de salud que brinde calidad y atención médica a nuestra población».

Por su parte Martínez, quien desde el Frente Francisco de Miranda estuvo en la creación de esta misión socialista, destacó que la dotación realizada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, refuerza el trabajo que viene haciendo la Misión Barrio Adentro, en la tarea de frenar la propagación del Covid-19 y lo importante que significa este sistema de salud en la realidad del venezolano.

