Alcaldía de Maracaibo garantiza normas de bioseguridad en el transporte público con plan de fiscalización

Con el Plan de fiscalización del transporte público desplegado esta semana de flexibilización ampliada, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Instituto Municipal del Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma), Polimaracaibo, Bomberos de Maracaibo y Protección Civil, garantiza se cumplan las normas de bioseguridad en las rutas autorizadas.

Este plan, que se estableció en la ciudad en 12 puntos de control, cuenta con 40 fiscales de Imtcuma, 24 funcionarios de Polimaracaibo y 6 pertenecientes a las filas del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y de Protección Civil.

La presidenta del Imtcuma, Hilda Milian, sostuvo que con este despliegue para la fiscalización y control del transporte público, activado en la pandemia de la COVID-19, se han beneficiado 23 mil 630 usuarios. Dentro de estas cifras se han atendido 127 connacionales que fueron trasladados a sus viviendas y 1.048 pacientes renales transportados de forma gratuita en las unidades de BusMaracaibo.

«Damos cumplimiento de las normas de bioseguridad contra la COVID-19 en los carritos por puesto, microbuses y autobuses que circulan en nuestra ciudad, para que transportistas, usuarias y usuarios cumplan con el uso obligatorio de tapabocas, evitar el exceso de pasajeros y se cumpla con el distanciamiento según la capacidad de la unidad», indicó Milian.

Dio a conocer que los puntos con mayor movilidad en Maracaibo son el casco central, Curva de Molina, avenida La Limpia y el Hospital Universitario de Maracaibo.

Roberto Rojas, director General de Servicios Públicos, reiteró que la acción forma parte de una política de trabajo continuo del ayuntamiento, donde el Imtcuma desarrolla este proceso de fiscalización en las diferentes paradas de la ciudad, para vigilar se cumplan las medidas de prevención para evitar la propagación de la COVID-19.

El titular de Servicios Públicos informó que el Imtcuma avanza en el estudio de vehículos y paradas del transporte público de la ciudad, a través de un censo que determinará cuántas rutas existen o se encuentran inactivas, así como el número de vehículos que conforman las rutas existentes en Maracaibo.

