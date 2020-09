Desde el inicio del Plan de Contingencia Hídrico en Maracaibo, ordenado por el alcalde Willy Casanova el pasado 19 de marzo, se ha logrado la distribución gratuita en la ciudad de 100 millones 70 mil litros de agua potable a través de camiones cisternas del sector privado y los tres supercisternas enviados en mayo por el Gobierno nacional.

El director municipal de Aguas, Richard Guanipa, dio a conocer que hasta la fecha se han atendido mediante este plan a 275 mil 500 familias pertenecientes a diversas comunidades de difícil acceso.

Asimismo la atención ha llegado a instituciones priorizadas relacionadas con las áreas de la salud, educación, seguridad y alimentación, además de los hostales hospitalarios dispuestos en la ciudad para alojar los casos sospechosos de la COVID-19.

Guanipa resaltó el trabajo articulado con la Hidrológica del Lago (Hidrolago), tanto en el plan de contingencia como en las acciones emprendidas desde la municipalidad para la optimización de la frecuencia del servicio hídrico en las 18 parroquias maracaiberas.

Entre las acciones más relevantes para solucionar el problema del agua de forma estructural, la Alcaldía ha hecho esfuerzos para el arranque del quinto motor en la Estación de Bombeo Tulé, en la modernización de Planta C y el trabajo constante a través del plan de mantenimiento y sustitución de válvulas, reparación de fugas, entre otras obras enmarcadas en lograr una frecuencia óptima del recurso hídrico para todos los hogares maracaiberos.

Alcaldía de Maracaibo ha distribuido a través de cisternas más de 100 millones de litros de agua potable was last modified: by

En : Gastronomía