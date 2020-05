Alcaldía de Maracaibo ha reacondicionado 19 Centros de Diagnósticos Integrales

Para enfrentar el COVID-19 y atender cualquier otra emergencia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Plan de Intervención de las Áreas de Salud Comunitaria (ASIC), ha logrado recuperar en medio de la cuarentena 19 Centros de Diagnósticos Integrales (CDI) de los 25 con los que cuenta la ciudad.

Así lo aseguró el alcalde bolivariano, Willy Casanova, durante el relanzamiento del CDI Cecilio Acosta, ubicado en la calle 97 en la urbanización La Paz.

Casanova destacó que ha sido un gran esfuerzo lograr la recuperación de estos CDI, pero que venciendo la dificultad se ha propuesto que Maracaibo tenga el mejor sistema de salud de toda Venezuela.

«Administramos bien los recursos, creamos las brigadas médicas de atención, conformamos equipos multidisciplinarios y seguimos reacondicionando los CDI, además de los ambulatorios pertenecientes al Sistema Regional de Salud que hay en la ciudad, pues nuestro interés es cuidar la vida y la salud del pueblo maracaibero», enfatizó.

El Alcalde detalló que los trabajos del CDI Cecilio Acosta consistieron en la rehabilitación del área de emergencia, apoyo vital, hospitalización, observación, además de terapia intensiva, laboratorio y enfermería. También se intervino la climatización, lámparas e iluminación, piezas sanitarias, pintura y sistema hidroneumático.

Asimismo entregó un nebulizador y máscaras para nebulizar, tensiómetros, guantes, dispensadores para la higiene de manos; camillas, bombonas de oxígeno, sábanas, asperjadoras; trajes de bioseguridad y sillas de ruedas.

En otro orden Casanova aclaró que la flexibilización de la cuarentena por COVID-19, se desarrollará de manera progresiva en la capital zuliana, con los ajustes necesarios para la incorporación de otras actividades económicas, las cuales deberán cumplir con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Estado venezolano.

En este sentido informó que se extendió el horario de funcionamiento, hasta las 6:00 de la tarde, de los supermercados, carnicerías, panaderías, además de charcuterías y fruterías. También los restaurantes, gozarán de la extensión de este horario y solo podrán ofrecer sus productos para llevar o con servicio domiciliario.

A Casanova lo acompañó la directora de Samas, Lismar Rojas; la directora de Infraestructura, Alba Canquis y la concejala, Albelis Castillo.

