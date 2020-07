Alcaldía de Maracaibo ha sancionado 63 comercios por incumplir la cuarentena.

Periodista: Nohelis Dávila

Oficina de Comunicación e Información

Un total de 63 comercios no autorizados para abrir en la cuarentena, han sido sancionados por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo como parte de la supervisión que se viene efectuando desde marzo hasta la fecha, para garantizar el cumplimiento de las medidas para prevenir el COVID-19 en la ciudad.

Este proceso de fiscalización se cumple con regularidad por parte del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), que ha impuesto multas por el orden de las 27 mil unidades tributarias a los propietarios, tras incumplir el decreto presidencial y los decretos municipales donde se establece acatar las medidas de la Organización Mundial de la Salud para proteger al pueblo de la pandemia.

Se han supervisado más de 120 comercios, a cuyos propietarios se les ha orientado sobre la importancia de cumplir con las medidas de prevención.

El proceso de fiscalización consiste en verificar que locales y centros comerciales no autorizados para su apertura permanezcan cerrados. Y aquellos permisados respeten las normas y reglas establecidas en el decreto 0024 firmado por el Alcalde, Willy Casanova, que establece los aforos permisados para ejercer su actividad económica.

En ese sentido, el Sedemat exhorta a los dueños, propietarios y/o encargados de locales y centros comerciales a ser conscientes, respetar las medidas tomadas desde la municipalidad y cumplir con las normas de bioseguridad por el bienestar de todos los ciudadanos.

El proceso de fiscalización permite además, el registro de nuevos contribuyentes y la actualización de datos de los contribuyentes formales.