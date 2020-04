Alcaldía de Maracaibo impulsa y promueve Plan Nacional Cada Familia Una Escuela

Para ampliar el conocimiento en todos los niveles educativos y promover espacios de formación a distancia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, impulsa el Plan Nacional Cada Familia Una Escuela, creado para continuar la programación y formación durante la cuarentena por Covid-19.

A través de las distintas plataformas digitales y redes sociales de la Dirección de Educación del ayuntamiento maracaibero (@DireccionEducacion), la alcaldía busca apoyar y acompañar a las familias maracaiberas en este programa educativo a distancia.

Se tiene previsto implementar diversas estrategias formativas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes, para que estos se mantengan en sus casas adquiriendo el conocimiento necesario y planificado, según el nivel educativo que estén cursando.

En este sentido cada día se desarrollarán diversas actividades donde podrá participar toda la familia, como el Círculo Creativo, que promueve un espacio para compartir lecturas, poesías, músicas, además de dibujos, cuentos y relatos.

Otro de los espacios es la Maestra Responde, con el cual se hace un acompañamiento a los estudiantes de educación inicial, primaria y media, para el desarrollo exitoso del Plan Cada Familia una Escuela.

También están las actividades dirigidas, para orientar, facilitar y ampliar el conocimiento en las distintas áreas del saber, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario.

De igual manera, a través de la exposición de fotos y vídeos de los espacios patrimoniales, fortalecer el conocimiento de la historia de Maracaibo.

Los niños, niñas y adolescentes podrán aprender jugando y ejercitándose, con múltiples actividades lúdicas y formativas.

Asimismo se estarán ofreciendo distintos cursos en línea vía redes sociales, para ampliar y consolidar diversas áreas del saber.

