Alcaldía de Maracaibo inauguró el primer Mercado Popular en la Curva de Molina

Con 412 nuevos comercios listos para su funcionamiento, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo entregó la primera fase del Mercado Popular Curva de Molina, que suma otro importante logro de la intervención integral de ese espacio que encamina el renacer económico y social del oeste del municipio.

Durante el acto inaugural realizado la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2020, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, entregó los certificados de propiedad a los comerciantes que por años estuvieron bajo la sombra de la informalidad.

Casanova recorrió la Curva de Molina en compañía del gobernador del Zulia, Omar Prieto; la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya; así como el director municipal de Alimentación, Reinaldo Herrera; el candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 8, Jean Carlos Martínez; el candidato por el circuito 4, Fidel Madroñero, y su suplente, Misleidy Mengual.

También se hizo entrega de una mini sede del Banco del Tesoro que afiliará a más de 500 comercios y les permitirá realizar transacciones que involucren puntos de venta.

El alcalde Casanova recalcó que la Curva de Molina es un epicentro para la ciudad, por donde transitan más de 300 mil personas al día y recordó que la transformación integral, física y estructural se inició el primero de enero de 2020, dejando atrás la anarquía y las vías colapsadas con cinco líneas de buhoneros, para construir nuevas relaciones con los ciudadanos, debido a que un objetivo básico fue el reordenamiento de la economía informal.

Subrayó que la obra civil se construyó con el apoyo de los propios comerciantes, lo cual pone de manifiesto el modelo de gestión que desea replicar en el municipio, como ejemplo de lo que puede lograrse aún en tiempos de crisis.

Agradeció especialmente el apoyo del presidente Nicolás Maduro, representado a través de la ministra Laya, quién personalmente supervisó el avance en cada etapa y continuará presente, pues aún faltan cinco mercados populares por entregar en los espacios de la Curva de Molina.

“En este primer mercado se dignifica a los comerciantes que creyeron en el proyecto, que es lo más importante”, dijo Laya, quien agradeció a los nuevos propietarios por avanzar hacia una economía real, y no especulativa.

Los comerciantes fueron formalizados ante el municipio y el gobierno nacional, pues ahora cuentan con su inscripción en el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) y registros antes el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así como códigos de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y cuentas del Banco del Tesoro.

Por María Arellano. Fotografía: Jesús Madueño. Oficina de Comunicación e Información.

Alcaldía de Maracaibo inauguró el primer Mercado Popular en la Curva de Molina was last modified: by

En : Gobierno