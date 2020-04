Alcaldía de Maracaibo incorpora más cisternas para aumentar distribución de agua en la ciudad

Con la puesta en marcha de más de 50 camiones cisternas para la distribución de agua potable de forma gratuita en las 18 parroquias del municipio, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo aumentó de 600 mil a un millón de litros de agua distribuidos en la ciudad, durante la cuarentena por el coronavirus.

Desde la aguada de Planta C, ubicada en la parroquia San Isidro, el director general de Gestión Urbana de la Alcaldía, Daniel Boza, explicó que la incorporación de estas unidades es con el fin de garantizar y agilizar la dotación de agua, especialmente en las comunidades de difícil acceso.

Resaltó el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, para garantizar los servicios públicos de la ciudad como lo orientó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En compañía del director de Aguas de la Alcaldía, Richard Guanipa y del Intendente Tributario, Jean Carlos Martínez, Boza recordó las obras importantes que se han ejecutado en los últimos días desde la municipalidad para el bienestar de los maracaiberos, tales como la reparación de la tubería principal de 30 pulgadas de Tulé, que permitió la recuperación de dos mil litros de agua por segundo para los municipios Maracaibo, Mara y Miranda.

Por su parte, Martínez, reconoció el trabajo organizado de los líderes de calle, jefes de comunidades y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Movimiento Somos y el Poder Popular, a través de la mesa técnica de agua, entre otros, para hacer posible esta labor.

Finalmente Martínez invitó a los ciudadanos a seguir cumpliendo con la cuarentena colectiva: “nosotros como gobierno nos desplegamos para garantizar los servicios públicos en la ciudad y las condiciones favorables para la vida; ustedes como ciudadanos deben cumplir con la cuarentena social y colectiva para frenar la cadena de propagación que es una tarea de todos y todas”.

