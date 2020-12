Alcaldía de Maracaibo inició la rehabilitación de la avenida Santa Rita

Con la colocación de 2 mil 700 toneladas de asfalto y como parte del objetivo de recuperar los espacios públicos y vías de la ciudad, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició este 18 de diciembre la rehabilitación integral de la avenida Santa Rita, en la parroquia Olegario Villalobos.

Al dar el ejecútese a la obra, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, resaltó que este plan de recuperación enmarcado en la Misión Venezuela Bella, implica 7 mil 500 metros cuadrados de escarificación, demarcación de flechas, pares, pasos peatonales, así como paradas de autobús y 10 mil 800 ojos de gatos.

Asimismo, se rehabilitarán 22 semáforos y se realizará mantenimiento de colectores, áreas verdes, tuberías de agua potable y la recuperación de 110 luminarias.

«Queremos este corredor iluminado, remarcado, asfaltado, con todos sus semáforos funcionales y sus áreas verdes recuperadas, para que sea un lugar de referencia de la Maracaibo que renace», dijo el Alcalde.

Acompañaron al Alcalde la la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon y el director general de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, César Garrido, quien invitó a todos los empresarios que hacen vida comercial en esa avenida a unirse en el plan de recuperación de estos espacios.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon, agradeció a la gestión de Casanova por su dedicación en devolverle la esperanza al pueblo maracaibero.

