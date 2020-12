Alcaldía de Maracaibo inició la rehabilitación e iluminación de la avenida Universidad

La sustitución de 340 luminarias y la instalación de 2 torres de iluminación forman parte de la rehabilitación integral de la avenida Universidad, iniciada por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, la mañana del 14 de diciembre de 2020.

Las luminarias a reemplazar desde la avenida Universidad con El Milagro hasta el corredor Amparo, junto con todas sus intersecciones, se han adquirido con recursos propios, así como las herramientas y equipos a utilizar.

Al darle el ejecútese a la obra, el alcalde Casanova señaló que las 2 torres de 25 metros iluminarán el punto más crítico de la avenida, situado en la esquina del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, MACZUL, en la intersección con la prolongación Cecilio Acosta.

“Se busca garantizar que el espacio más oscuro y tenebroso de la ciudad se convierta en uno iluminado, como parte del renacer de Maracaibo”, indicó Casanova al explicar que este plan incluye la toma de los espacios para el disfrute y buen vivir de los maracaiberos.

La rehabilitación abarca más de 6 mil metros cuadrados para lo cual serán necesarios 2 mil 700 toneladas de asfalto, que comenzaron a disponerse al iniciar la obra. También se pintarán 26 kilómetros de brocales, se sustituirán 51 semáforos y se rehabilitarán las vallas.

Al alcalde lo acompañaron el director general de la alcaldía bolivariana de Maracaibo, César Garrido; la directora general de Infraestructura, Alba Canquis; el director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas; y la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon.

Por su parte, César Garrido instó al pueblo maracaibero a compartir la alegría del trabajo de más de 150 personas, que apunta a la atención y recuperación de este espacio de Maracaibo. Afirmó que “transitamos un camino que nos permite salir de la penumbra, del abandono y del deterioro que sufrió la ciudad”.

Entre otros trabajos destacan la sustitución de 170 metros lineales de colectores de aguas residuales, junto con reparaciones de fugas de tuberías de agua potable y la construcción de 91 tapas de drenaje.

Por otra parte, se anunció que 5 plazas afines a la avenida Universidad serán recuperadas, entre las cuales están la Plaza del Ingeniero, de los Scouts y la Rómulo Gallegos, así como la incorporación de murales para el embellecimiento de los espacios.

Se aspira que las labores de rehabilitación concluyan antes de finalizar el 2020, como un regalo para el pueblo maracaibero, tal como ocurrió con otras importantes vías como la Calle 72 y 5 de Julio.

NDP

Alcaldía de Maracaibo inició la rehabilitación e iluminación de la avenida Universidad was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gobierno