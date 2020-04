Como lugares para la adquisición de alimentos en condiciones dignas se proyectan los mercados municipales de Maracaibo, con el inicio del plan de rehabilitación de estos espacios de intercambio comercial de la ciudad.

Así lo informó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, quien dio el visto bueno para comenzar la rehabilitación del mercado municipal Altos de Jalisco, ubicado entre la avenida 6-B y calle 41 de la parroquia Coquivacoa.

Tras un recorrido que realizó Casanova por este mercado, detalló que entre los trabajos a ejecutar están la renovación de las dos salas sanitarias, la reparación de las canaletas de las aguas de lluvia, la pintura de las fachadas, la rehabilitación del sistema de aguas servidas, la reposición de las láminas del techo y la recuperación de áreas externas, para así garantizar el funcionamiento óptimo del mercado.

El alcalde destacó que el objetivo es adecentar, a través de la Dirección de Infraestructura, los cinco mercados municipales y transformarlos para brindar un mejor servicio en estos espacios junto a la Corporación de Alimentos de Maracaibo.

Por su parte, el presidente de esta corporación, Jean Carlos Martínez, expuso que se busca garantizar el derecho a la alimentación ofreciendo mejores condiciones, además de impulsar un conjunto de acciones que permitan construir una banda reguladora de precios, lo que se logra acercando los productos del campo a los ciudadanos y cortando con las cadenas de distribución especulativas.

Los mercados municipales tendrán una lógica distinta, con una relación de intercambio comercial saludable entre productores y consumidores, añadió Martínez.

NOTA DE PRENSA

Alcaldía de Maracaibo inició plan de rehabilitación del mercado municipal Altos de Jalisco was last modified: by

En : Gobierno